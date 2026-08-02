El Govern espanyol eleva a 72 el nombre de migrants morts a Ceuta

Marcos Moreno - Europa Press
MADRID, 2 ago. (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha xifrat en 72 els migrants morts que van intentar creuar a Ceuta des del Marroc durant l'entrada massiva del dijous que va produir l'arribada de 50.000 persones a la ciutat.
En una compareixença davant els mitjans de comunicació aquest diumenge, el delegat del Govern ha lamentat la defunció d'aquestes "persones innocents" que han perdut la vida intentant accedir a la ciutat.
A més, Pérez Triano ha assegurat que treballaran per accelerar els expedients de les persones que han entrat de forma irregular a la ciutat autònoma en els últims dies amb l'objectiu d'executar les tornades "el més aviat possible"
Segons ha explicat, s'ha incrementat la presència de les Forces i Cossos de Seguretat i de les Forces Armades fins a gairebé 3.000 agents i militars, que romandran a Ceuta "el temps que sigui necessari".
Sobre la situació al carrer, ha reiterat que actualment "queda molta menys gent de la que va entrar" i que s'han produït "moltíssimes sortides", si bé ha admès la dificultat d'oferir dades definitives.
Respecte a l'atenció humanitària als migrants, Pérez Triano ha explicat que es treballa amb el Ministeri d'Inclusió per donar el més aviat possible una atenció adequada, encara que ha reconegut que la situació ha desbordat els recursos disponibles. Ha indicat que s'està subministrant aigua, s'ha activat la Creu Roja i s'estan gestionant els recursos per atendre les necessitats bàsiques.
El delegat també ha lamentat la presència a Ceuta de "grups d'extrema dreta" que, segons ha dit, han anat a la ciutat "amb l'únic objectiu d'aprofitar-se de les dificultats per sembrar odi, divisió i por". "Ceuta és una terra de convivència, de diversitat i de respecte. No necessitem lliçons dels que només pretenen treure rèdit polític de la preocupació dels nostres barris", ha remarcat.
Finalment, ha assenyalat que no es va tenir "cap tipus d'informació" prèvia sobre l'entrada massiva fins que es va començar a veure a les persones accedir per la frontera "d'aquesta manera", i ha apuntat que la ciutat es troba ja en una situació "que no té res a veure amb les primeres 24 hores".
Sobre la processó i l'ofrena floral previstes a la ciutat, ha avançat que es reunirà amb els responsables de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que en principi no veuen problemes per a la seva celebració, a l'espera de concretar els detalls de seguretat.