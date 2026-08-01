El Govern espanyol anuncia reforços policials a la frontera amb Melilla, reoberta en baixar la pressió migratòria

MELILLA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -
La delegada del Govern a Melilla, Sabrina Moh, ha afirmat que la reobertura progressiva de la frontera en tots dos sentits amb el Marroc aquest dissabte després de gairebé dos dies per contenir l'allau de migrants s'ha fet "després que la pressió migratòria hagi disminuït durant les últimes hores" i "sota criteris de seguretat i en coordinació permanent amb les autoritats marroquines".
Moh ha assegurat que la prioritat en aquesta primera fase ha estat facilitar el trànsit dels viatgers afectats per l'Operació Pas de l'Estret (OPE), molts dels quals estaven bloquejats des de la nit de dijous.
"Per qüestions humanitàries calia donar-los aquesta celeritat", ha assenyalat la delegada, en recordar que alguns portaven més de 36 hores esperant per creuar la frontera. Paral·lelament, també s'ha restablert l'accés a Melilla dels ciutadans que havien quedat retinguts al Marroc durant el tancament.
Segons la delegada, durant les dues primeres hores de reobertura al voltant de 150 vehicles van creuar cap al Marroc, mentre que entre 70 i 80 van accedir a Melilla. El trànsit per als vianants també va quedar restablert en tots dos sentits mitjançant grups organitzats d'unes vint persones per garantir la seguretat i la fluïdesa del pas.
Moh ha precisat que la situació continuarà avaluant-se de forma permanent i que les decisions sobre el funcionament de la frontera s'adoptaran en funció de l'evolució de les circumstàncies.
La reobertura arriba després de dues nits d'intensa activitat en diferents punts del perímetre fronterer i després d'un ampli dispositiu coordinat entre les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i la resta de serveis implicats.
Durant la seva compareixença, la delegada ha agraït el treball de tots els efectius participants, amb un esment especial a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional, que han treballat "minut a minut" de manera conjunta per respondre a la situació.
Moh ha explicat que durant la passada matinada es va actuar novament en diversos punts sensibles, entre ells el Dique Sur, la frontera de Beni Enzar i la zona de Barrio Chino. Segons ha indicat, aquesta última àrea i el Dique Sur van concentrar la major complexitat de l'operatiu, i van arribar a reunir-se entre les dues i les quatre de la matinada al voltant d'un miler de persones als voltants de la frontera.
La delegada també ha destacat la col·laboració de les forces de seguretat marroquines, amb una coordinació amb els dispositius espanyols que ha qualificat d'"excel·lent", i ha subratllat el treball preventiu realitzat per impedir nous intents d'accés irregular.
Quant al balanç de la nit, Moh ha informat que van accedir a Melilla 15 menors, dels quals 4 eren nenes, a més de 4 dones. Unes xifres que, al seu judici, reflecteixen l'eficàcia del dispositiu desplegat durant una jornada de màxima pressió migratòria.
Així mateix, ha anunciat l'arribada de nous reforços per mantenir la capacitat operativa del dispositiu. Als especialistes de la Guàrdia Civil ja desplaçats a Melilla s'incorporarà durant la tarda una nova dotació de l'Institut Armat i, en les properes hores, també arribaran nous efectius de la Policia Nacional. Aquests reforços permetran rellevar el personal que porta diverses jornades treballant de forma ininterrompuda.
Finalment, Sabrina Moh ha agraït la col·laboració de Protecció Civil, Creu Roja i Policia Local per la seva tasca tant en l'atenció humanitària com en la regulació del trànsit i els talls de carretera necessaris durant l'operatiu i ha fet una crida a la tranquil·litat, posant en valor la coordinació entre totes les Administracions i assegurant sentir-se "especialment orgullosa de les nostres Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat".