El Govern escoltarà dijous els sindicats educatius però defensa l'acord amb CCOO i UGT

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que aquest dijous, en la reunió que el conseller de la Presidència tindrà amb tots els sindicats educatius, assistirà amb la voluntat d'escoltar les seves demandes, tot i que ha defensat l'acord firmat pel Govern amb els sindicats minoritaris CCOO i UGT.
"Com vam dir des del Govern, no ens tanquem de cap manera a escoltar. Sí pensem, i reiterem, que l'acord assolit amb CCOO i UGT és un bon acord per al sector educatiu", ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
Ha afegit que en aquest procés d'escolta tenen voluntat d'atendre el malestar que puguin tenir els docents, i que podran veure el "contrast que hi ha entre l'acord existent i altres qüestions que es vulguin plantejar".
No obstant això, ha insistit que implementaran tan ràpid com sigui possible l'acord aconseguit amb els sindicats minoritaris perquè es tracta d'un acord signat, i que són capaços de donar-li compliment malgrat la pròrroga pressupostària, tal com es farà amb l'acord per als Mossos d'Esquadra.
Ha afegit que el pacte contempla millores en l'àmbit de les condicions laborals i retributives, però que també inclou millores en el sistema educatiu en general: "Amb aquest acord es fa front a les principals necessitats que existeixen en el sistema educatiu, és un bon acord, i el volem aplicar tan ràpid com sigui possible".