Els Comuns i la Generalitat reprenen les converses, que parteixen de l'acord que van assolir al febrer
BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern i ERC ultimen la negociació dels pressupostos, que es podrien tancar la setmana vinent, després que les dues parts estiguin tancant un acord sobre l'orbital ferroviària, la creació d'una societat mercantil d'inversions de l'Estat i el traspàs d'una competència, que encara no han donat a conèixer.
Els d'Oriol Junqueras es reuniran dilluns en un Consell Nacional, el màxim òrgan del partit entre congressos, que valorarà si es donen les condicions suficients per acordar els pressupostos amb el Govern.
El govern de Salvador Illa encara no dona per tancat al 100% l'acord, tot i que expliquen que les negociacions avancen "bé".
La recta final de la negociació ha coincidit amb el viatge institucional d'Illa a Califòrnia (Estats Units), que en una atenció a la premsa ha dit: "En matèria de pressupostos, l'única cosa que espero és que es compleixin els acords als quals hem arribat amb ERC", en referència a una aprovació dels comptes abans del juliol.
Un possible acord de pressupostos la setmana vinent arribaria després de les eleccions a Andalusia, que se celebren diumenge.
BILATERAL ESTAT-GENERALITAT
Alguns dels pactes entre el Govern i ERC necessitaran la concurrència del Govern central, per la qual cosa per rubricar el que s'acordi a Catalunya es farà una comissió bilateral Estat-Generalitat, que encara no té data però que previsiblement serà la setmana vinent.
Ni la Generalitat ni el Govern central han concretat la data d'aquesta possible bilateral que, en tot cas, no arribaria abans de l'acord a la Generalitat, però que sí que es produirà "en els pròxims dies", segons fonts coneixedores.
"PRESSUPOSTOS DE LEGISLATURA"
Les negociacions amb els republicans partien d'un punt més inicial que amb els Comuns, ja que els de Jéssica Albiach sí que van arribar a un acord amb l'executiu al febrer, que incloïa, entre d'altres, la proposta de limitar la compra d'habitatge amb finalitats especulatives.
Després de descarrilar la tramitació del projecte al març, els Comuns van apostar per mirar de tenir pressupostos, però van advertir el Govern que voldrien renegociar els comptes perquè es convertissin en uns "pressupostos de legislatura".
En les últimes hores s'han produït avenços entre les dues parts, i fonts de la formació, tot i que no fixen quan podran tancar l'acord, no contemplen que s'allargui, ja que parteixen de la "base" de l'acord anterior.