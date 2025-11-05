El Govern i ERC es reuneixen al Parlament per abordar la negociació del finançament singular

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i la d'Economia, Alícia Romero, s'han reunit aquest dimecres al Parlament amb el sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, per abordar la negociació del finançament singular.
A la trobada, que ha tingut lloc durant la sessió plenària, també hi ha assistit la secretària general de Presidència, Eva Giménez, i la vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
Fonts coneixedores han assegurat que la reunió s'ha desenvolupat amb "bon to" i que ha servit per continuar treballant en la qüestió del finançament, que els republicans consideren prioritària abans d'explorar la possibilitat de negociar el projecte de pressupostos del 2026.