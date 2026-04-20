El Govern i ERC presenten el consorci d'inversions per arribar al 95% de l'execució

BARCELONA, 20 abr. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, i el director general d'ERC, Lluís Salvadó, han presentat aquest dilluns el consorci d'inversions, que té l'objectiu de "millorar l'execució de les inversions de l'Estat" a Catalunya i que arribi al 95%.
Ho han fet en un acte al Cercle d'Economia que ha anat precedit d'una taula rodona entre la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà; el president de Pimec, Antoni Cañete, i el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu.
Aquest consorci respon a un dels acords del pacte entre el PSC i ERC per investir Salvador Illa com a president de la Generalitat i s'haurà d'aprovar com a llei orgànica al Congrés dels Diputats.
Preveu que l'Estat transfereixi els recursos econòmics perquè el consorci planifiqui les inversions i una societat mercantil que depengui de l'ens liciti, adjudiqui i executi les inversions.
Romero ha dit que aquest consorci permet "deixar la queixa i crear solucions per resoldre problemes" i que ha de permetre resoldre el dèficit d'infraestructures i la baixa execució, que ha dit que ha durat dècades.
Ha afegit que el Govern ha de ser capaç d'augmentar la capacitat inversora i planificar les infraestructures que s'han de fer, i ha cridat a tenir un consens des de Catalunya.
SALVADÓ
Salvadó ha assenyalat que aquest consorci permet passar "de la queixa a la proposta" i abandonar el lament del baix percentatge d'execució, per tenir una proposta estructural a llarg termini.
Ha explicat que fins ara hi ha hagut poca coordinació entre la Generalitat i l'Estat, i que s'ha fet molta planificació que no ha estat compartida per les dues administracions.
El dirigent d'ERC ha explicat que la proposició de llei es deu a la necessitat que hi hagi una reserva legal en un consorci amb l'Estat, i que, una vegada aprovat, s'haurà de fer una comissió bilateral per aprovar la creació del consorci.
Ha previst que aquest dimarts o dimecres entri a la Mesa del Congrés dels Diputats i que el pròxim 28 d'abril es voti la presa en consideració, on ha dit que espera que "hi hagi les majories suficients" perquè entri a la fase de negociació en les comissions.
CERCLE, PIMEC I CAMBRA
Garcia-Milà ha definit aquest consorci com "un pas endavant molt rellevant" i ha valorat que involucri la Generalitat, ja que és la que millor coneix les deficiències en les infraestructures a Catalunya.
Ha assenyalat la importància que sigui un organisme tècnic independent "que no depengui dels cicles polítics" i que tingui una representació paritària Estat-Generalitat.
Santacreu ha celebrat que "per fi es plantegen les coses com toca", ja que cal buscar fórmules noves per evitar que s'incrementi l'infrafinançament en infraestructures a Catalunya.
Ha afegit la necessitat que els polítics "treballin més" i la societat civil ajudi a superar la contestació que ha dit que els grans projectes d'infraestructures solen tenir.
Cañete ha lamentat que, en l'actualitat, no hi ha cap eina que permeti garantir l'execució de les inversions en infraestructures i ha dit que cal "una voluntat política sostinguda".
Ha apuntat que és una proposta que ha d'interpel·lar tant els partits polítics com la societat civil, i ha cridat a assolir "consensos i fer que les coses passin".