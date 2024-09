El Govern i ERC mantenen la primera reunió de negociació de Pressupostos

BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -

El Govern i ERC han mantingut aquest dijous al migdia la primera reunió de negociació sobre els Pressupostos de la Generalitat de 2025.

Fonts de la Conselleria d'Economia han explicat que, per part del Govern, han assistit la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el secretari general del departament, Juli Fernández.

La negociació dels comptes es troba en una fase inicial i la trobada ha servit per exposar "les línies generals dels comptes".

El dimarts, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va explicar que el Govern havia mantingut unes primeres trobades "molt incipients" amb ERC i Comuns sobre Pressupostos, a l'espera de noves trobades les pròximes setmanes.

"L'objectiu és que Catalunya tingui pressupostos l'1 de gener de 2025", va assegurar Paneque, després que l'Executiu català aprovés també el dimarts fixar en 37.783 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2025, que suposa un augment del 12,8% respecte a 2023, l'últim any amb Pressupostos aprovats.

Sobre les negociacions per a un finançament singular, la portaveu del Govern va assegurar que la prioritat eren els comptes, encara que "això no obsta que hi hagi aquesta línia de negociació per a la millora del finançament".