Govern i ERC ajornen la primera votació dels pressupostos al Parlament

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Inicialment es preveia el debat de totalitat la setmana del 9 de març
BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern i ERC han decidit que la primera votació dels pressupostos al Parlament, --el debat de totalitat-- que inicialment s'hauria de celebrar en el ple de la setmana del 9 de març, se celebri en un següent ple, ha confirmat el sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
El Govern aprovarà aquest divendres en un Consell Executiu extraordinari el projecte de pressupostos, que ha acordat amb els Comuns, però que no té l'aval dels republicans, i amb aquest moviment s'amplia el marge per a un eventual inici formal de les negociacions i un possible acord.
Des de l'aprovació d'un projecte de llei, com ho són els pressupostos, fins a la primera presa en consideració a la cambra, han de transcórrer un mínim de 10 dies; amb aquesta modificació en el calendari inicial, la intenció de l'executiu de tenir aprovats els comptes durant el primer trimestre patirà, si finalment s'aproven, uns dies de demora.
Els republicans ja han confirmat que l'esmena a la totalitat al projecte que va anunciar el seu líder, Oriol Junqueras, no la presentaran aquest mateix divendres, tot i que han precisat que sí la presentaran la setmana vinent.
ERC ha situat com a principal condició per poder entrar a negociar els comptes que hi hagi avenços en la recaptació del 100% de l'IRPF per part de la Generalitat, i després de reunir-se Junqueras la setmana passada a La Moncloa amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, va concloure que no es donaven "les condicions" per negociar els comptes en no constatar avenços en aquesta carpeta.
L'executiu català assegura que els canals han continuats oberts en tot moment, malgrat la "desconfiança" entre totes dues parts arran del rebuig de Junqueras, i que s'ha avançat en les converses durant la setmana.