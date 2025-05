Govern i ERC acorden destinar 200 milions a rehabilitar habitatges i a noves places d'escola bressol

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -

El Govern i ERC han pactat destinar 200 milions a la rehabilitació d'habitatges i a la creació de noves places d'escola bressol, mesures que s'emmarquen en el tercer decret de suplement de crèdit a les finances de la Generalitat que signaran aquest dijous, han explicat fonts republicanes a Europa Press.

Segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya', els 200 milions per a la rehabilitació d'habitatges serviran per rehabilitar edificis --plurifamiliars o unifamiliars-- i per incrementar el parc de lloguer assequible i social durant el període entre 2026 i 2028.

Sobre les llars d'infants, han pactat la creació de noves places amb l'objectiu d'avançar en la universalització completa d'aquest servei en aquesta mateixa legislatura.