El Govern entrega la bandera blava a 101 platges i 24 ports catalans el 2026

GIRONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha donat la bandera blava a 101 platges i 24 ports catalans aquest 2026, una distinció que reconeix la qualitat de l'aigua, gestió ambiental i serveis, informa aquest divendres el Departament de Territori en un comunicat.
De les platges reconegudes, 27 són a Girona, 24 a Barcelona, 23 al Penedès, 23 a Tarragona i 8 a les Terres de l'Ebre, mentre que els ports se situen a la zona de Girona (9), la de Barcelona (8) i la de Tarragona i les Terres de l'Ebre (7).
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha fet aquest divendres l'entrega d'aquests distintius a Lloret de Mar (Girona), ha destacat que les banderes són "un reconeixement a la feina estructural a Catalunya en ports i platges", a més del resultat del compliment estricte dels criteris d'avaluació internacionals.