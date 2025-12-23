Govern i entitats reallotgen els desallotjats del B9 que després van ocupar Can Bofí Vell (Badalona)

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 23 des. (EUROPA PRESS) -
El Govern, les entitats socials de Badalona (Barcelona) i la Sindicatura de Greuges han arribat a un acord per reallotjar les persones que havien ocupat l'antic alberg de Can Bofí Vell després de ser desallotjades de l'antic institut B9.
La mediació s'ha allargat durant tota la nit de dilluns i aquest dimarts, segons informen fonts de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió a Europa Press.
PONT DE LA C-31
Aquest dimarts a la tarda ha començat un dispositiu al pont de la C-31 on participen els serveis socials --municipals i de la Generalitat-- i les entitats socials per buscar una alternativa a les persones que hi havien buscat refugi.
Aquest reallotjament s'allargarà "durant les pròximes hores", i el Govern agraeix la col·laboració de totes les institucions que estan ajudant "a trobar una sortida a aquest conflicte social de Badalona, garantint la convivència a tots els barris".
52 REALLOTJATS MÉS
D'altra banda, Càritas, Sant Joan de Déu Serveis Socials i Fundació Llegat Roca i Pi han explicat aquest mateix dimarts a la tarda que han reubicat 52 persones més desallotjades del B9 en diferents localitzacions posades a disposició per entitats i per la Generalitat.
A més, han explicat que han suspès el dispositiu d'emergència a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat davant "la pressió exercida d'alguns veïns".