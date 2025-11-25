El Govern engega una campanya per identificar ciberestafes durant el Black Friday i Nadal

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha posat en marxa una campanya perquè la ciutadania aprengui a detectar estafes en les compres per internet, que coincideix amb el Black Friday i l'inici de la campanya de Nadal, informa la Conselleria de Presidència de la Generalitat aquest dimarts.
La iniciativa té l'objectiu de "conscienciar la població" i oferir recursos i els coneixements per prevenir estafes i fomentar la compra en línia de manera segura.
La campanya té com a lemes 'Pel Black Friday identifica les ofertes sospitoses' i 'És temps de regals, identifica la compra segura', i fa servir el recurs 'Captcha' per simbolitzar la detecció d'anuncis i ofertes sospitoses.
La directora de l'agència, Laura Caballero, ha explicat que cal "estar alerta davant els anuncis enganyosos que circulen per les xarxes socials i els cercadors".
Els ciberestafadors fan servir les xarxes socials i els cercadors per conduir les víctimes a llocs web fraudulents amb la finalitat de robar dades personals i bancàries.