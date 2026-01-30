El Govern encetarà una ronda de reunions per al "pacte de país" per Rodalies i demana col·laboració

David Zorrakino - Europa Press
Manté que el servei es normalitzarà dilluns excepte en alguns punts que "requereixin més mesures"
BARCELONA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha anunciat que el Govern encetarà una ronda de reunions amb partits, agents econòmics i socials per acordar el full de ruta del "pacte de país" per Rodalies, i ha demanat col·laboració per generar un punt d'inflexió en el servei ferroviari.
"En els moments de crisi el que hem de fer les formacions polítiques és treballar braç a braç", ha sostingut aquest divendres en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha allargat la mà als partits i les entitats per trobar solucions de manera conjunta.
Dalmau ha subratllat que altres partits han tingut responsabilitats a Presidència de la Generalitat durant els últims anys i ha dit: "Tots podem mirar cap enrere, o fer un exercici de mirar cap endavant".
"ERROR EN LES PRIORITATS"
Preguntat per si hi ha hagut discriminació per part dels governs de l'Estat envers Catalunya en matèria d'infraestructures, el conseller ha afirmat que "hi ha hagut un error en les prioritats" i que, a parer seu, s'han prioritzat les línies d'alta velocitat i s'han desatès les actuacions de la xarxa convencional.
"No funcionen les vies perquè són les més antigues de tot Espanya; tenim uns trens molt antics que donen problemes, que els seus pantògrafs s'enganxen amb la catenària, que donen problemes de seguretat, i trens que no funcionen per un problema de gestió", ha assegurat.
En aquest sentit, ha reafirmat que s'està actuant als punts que requereixen més atenció de la xarxa ferroviària i ha mantingut que dilluns es reprendrà la normalitat del servei llevat que durant aquests dies es detectin altres punts "que requereixin més treballs i mesures".
"Sé que han estat setmanes difícils, ho he dit sempre amb humilitat, però abans hi ha el dret a la seguretat de les persones i la nostra feina ha estat prendre decisions contundents per garantir que es fan aquestes actuacions necessàries", ha conclòs.