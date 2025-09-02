El Govern encarrega una auditoria a l'OCDE per avaluar les lleis catalanes i "agilitzar" la seva gestió

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciat que el Govern ha encarregat una auditoria a l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) perquè avaluï les lleis catalanes i així "agilitzar" la seva gestió.
En roda de premsa aquest dimarts després del Consell Executiu, ha emmarcat la mesura en l'objectiu de l'executiu del president de la Generalitat, Salvador Illa, per ser "més propers i més eficaços" de cara a gestionar els serveis públics i atendre a la ciutadania.
Ha explicat que durant 18 mesos s'estudiarà com es dissenyen, s'apliquen i s'avaluen les normes des de l'Administració catalana i finalment es lliurarà al Govern un marc de recomanacions i un full de ruta, alineats amb altres pràctiques internacionals d'èxit, per millorar la gestió.
A més de la pròpia anàlisi, l'OCDE també entrevistarà al personal tècnic, a representants del món local, a entitats socials i econòmiques, que formaran part de l'informe, realitzat per diversos experts d'altres països.
En total, el Govern ha destinat 360.00 euros per a la realització de l'auditoria que, segons Paneque, espera que permeti a Catalunya "legislar d'una manera més clara i més eficaç".