El Govern i els Comuns ultimen un acord sobre el nou decret d'ajornament de la taxa turística

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -

El Govern i els Comuns estan ultimant un acord sobre el nou decret d'ajornament de l'entrada en vigor de l'augment de la taxa turística, que anunciaran aquest divendres, han informat fonts coneixedores a Europa Press.

Ho anunciaran la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, i la presidenta del grup dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en una roda de premsa a la seu del departament.

Els Comuns van confirmar a principis de setmana que estaven negociant la convalidació del decret que dimarts va aprovar el Govern per ajornar l'entrada en vigor de la taxa.

La seva condició per fer-ho era que els 60 milions d'euros que calculen que es recaptarien sense l'ajornament --30 per als ajuntaments i 30 per a la Generalitat, per destinar-los a polítiques de promoció d'habitatge-- estiguessin "de manera immediata" a disposició de les administracions.

L'impost va entrar en vigor la setmana passada després de la convalidació del decret de la taxa per part del Parlament, que el va aprovar tramitar com a projecte de llei; mentre que es va tombar el decret que en postergava l'entrada en vigor, motiu pel qual el Govern va decidir aprovar-ne un de nou, a l'espera de negociar-ne la convalidació amb els socis d'investidura.