Publicat 18/02/2026 21:21

El Govern i els Comuns pacten que la Generalitat assumeixi el traspàs de 5 línies de Rodalies

La consellera d'Economia, Alícia Romero (c), i el secretari general de la Conselleria, Juli Fernández (d), durant una reunió entre la Generalitat de Catalunya i els Comuns sobre els pressupostos catalans
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern i els Comuns han aconseguit un acord en la negociació de Pressupostos perquè la Generalitat, a través de l'empresa mixta de Rodalies, assumeixi el traspàs de les línies R1, R2 Sud, R3, R4 Nord i R16, a més del compromís que la Generalitat faci obres a la xarxa, tal com ha avançat aquest dimecres 'El Periódico' i han confirmat fonts dels Comuns a Europa Press.

Els Comuns han condicionat els Pressupostos a garantir les inversions necessàries en la infraestructura ferroviària i un impuls als trens en el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre (Tarragona), el sud de la Costa Brava (Girona), Bages (Barcelona) i el Pirineu.

Aquest mateix dimecres, també en referència a la negociació dels comptes, la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciat que el Govern i els Comuns han acordat augmentar els recursos de la Generalitat a ajudes al lloguer, passant dels 200 milions d'euros actuals a 300 milions en l'exercici de 2026.

