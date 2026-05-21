El Govern i els Comuns pacten en els pressupostos ampliar a 400 milions anuals el Pla de Barris

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern i els Comuns signaran aquest dijous l'acord per a l'aprovació dels pressupostos catalans per al 2026, que inclou destinar 400 milions a l'any entre el 2026 i el 2028 per a la convocatòria del Pla de Barris, una de les demandes dels Comuns.
Segons ha avançat '20 minutos' i han confirmat a Europa Press fonts coneixedores, s'amplia d'aquesta manera a 3 anys l'augment de la dotació inicial, que al febrer ja van acordar incrementar de 200 a 400 milions per al 2026.
En habitatge, també han demanat destinar 2.500 milions a habitatge aquesta legislatura, 1.500 milions de recursos propis i 1.000 de crèdits de l'ICF, a més de mobilitzar més habitatge protegit (VPO) reconvertint baixos comercials i oficines, i ja han acordat crear una Direcció General del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que gestioni les multes contra l'incompliment de la llei d'habitatge.