El Govern i els Comuns celebren la primera reunió per negociar els pressupostos del 2026

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)
La consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, i representants dels Comuns mantenen aquest dilluns a la tarda la primera reunió de negociació dels pressupostos de la Generalitat del 2026.
La trobada se celebra a la seu de la Conselleria i hi han assistit, a més de Romero, el secretari general d'Economia, Juli Fernández; la directora de Pressupostos, Esther Pallarols, i la cap de gabinet de la Conselleria, Cristina González.
Per part dels Comuns, hi han acudit el portaveu del partit al Parlament, David Cid, i els diputats dels Comuns al Parlament Susanna Segovia i Andrés García Berrio.
Abans de la reunió, en unes declaracions a la premsa, Cid ha assegurat que les negociacions giraran al voltant dels trens i l'habitatge, i ha detallat que transmetran al Govern la necessitat que sigui "protagonista" de la solució de Rodalies a mitjà i llarg termini.
"I això vol dir que la Generalitat planifiqui infraestructura ferroviària, però que també participi en el manteniment i en l'execució d'obra a través, per exemple, d'acords de gestió, com està passant, per exemple, a les carreteres de l'Estat", ha afirmat Cid.
INFORMACIÓ CLARA
També ha reclamat que hi hagi informació clara sobre el que passa a les estacions de Rodalies, i ha criticat que la Generalitat "després de totes aquestes setmanes, no hagi estat capaç de trobar una solució" per resoldre aquesta manca d'informació als usuaris.
El portaveu dels Comuns ha explicat que demanaran al Govern "gestionar el mentrestant" a Rodalies, i que la Generalitat faci un salt endavant --textualment-- en el transport alternatiu, no només quan hi ha incidències.
Preguntat per si es plantegen un horitzó temporal per tancar un acord pressupostari amb el Govern, Cid ha respost que l'horitzó que es plantegen són les seves demandes: "Dependrà del Govern, dependrà de quina voluntat té el Govern o no d'arribar a un acord a partir de les condicions que nosaltres hem situat com a prioritàries".
Ha detallat que la trobada d'aquest dilluns és una primera presa de contacte que servirà per conèixer les prioritats del Govern en els diferents departaments i veure si hi ha voluntat de complir amb les demandes dels Comuns en matèria de trens i d'habitatge.
UNS PRESSUPOSTOS "QUE ES NOTIN"
"El calendari és a la taula del Govern. El nostre objectiu no és de temps, sinó del dia a dia de la gent. Nosaltres ho hem dit, volem uns pressupostos que es notin", ha subratllat Cid, que ha afegit que no se senten interpel·lats pel calendari sinó pels continguts de les negociacions.
Preguntat per si el Govern hauria d'aprovar els comptes malgrat no tenir acord amb ERC, en cas de no avançar en la qüestió de la recaptació del 100% de l'IRPF que demanen els republicans, el portaveu dels Comuns ha sostingut que és "respectuós" amb les condicions d'ERC, i ha insistit que els temps d'aprovació dels comptes depenen de l'executiu català.