El Govern i els Comuns assoleixen un acord per als Pressupostos

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)
El Govern i els Comuns han assolit un acord per a l'aprovació dels Pressupostos i el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, es reuniran aquest dijous a les 11 hores al Palau de la Generalitat per formalitzar el pacte, han confirmat fonts de la negociació a Europa Press.
Les negociacions per tancar el pacte s'han accelerat en els últims dies i hores, i es formalitzarà aquest dijous després de la reunió entre tots dos líders, ha avançat 'El Periódico de Catalunya'.
Augmentar els recursos en habitatge, així com limitar les compres especulatives d'habitatge, i millores en el transport públic i Rodalies eren els principals reivindicacions dels Comuns, entre altres carpetes en les quals han avançat aquestes últimes setmanes i dies.
En habitatge, els Comuns van anunciar aquest dimecres un acord per augmentar en uns 100.000 euros anuals les ajudes al lloguer a Catalunya fins a 2027, per augmentar les llars beneficiades en prop de 50.000 cada any.
També van aconseguir el dimecres un acord a Rodalies, mitjançant el qual el Govern, a través de l'empresa mixta de Rodalies, es compromet a assumir el traspàs de les línies R1, R2 Sud, R3, R4 Nord i R16, a més del compromís que la Generalitat faci obres a la xarxa mitjançant comandes de gestió.
Finalment, han acordat augmentar els recursos per a la xarxa de busos interurbans, un xec de 25 euros anuals per a joves per a productes mensuals i un altre per a anticonceptius, a més de 100.000 noves beques menjador els propers 2 anys.
Després de tancar l'acord amb els Comuns, el Govern ha de lligar encara el 'sí' d'ERC, formació amb la qual, formalment, no han iniciat les negociacions.