El Govern i els Comuns acorden nous trams en l'impost de transmissions patrimonials

BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern i els Comuns han anunciat aquest dijous un acord per modificar les tarifes de l'impost sobre transmissions patrimonials (ITP), amb dos trams impositius nous, la creació d'una tarifa específica per a grans tenidors fins al 20% i per a la transmissió d'un edifici sencer d'habitatges i l'eliminació de les bonificacions per a les empreses immobiliàries en la transmissió d'habitatges; acord que s'afegeix a l'anunciat per duplicar la taxa turística a Catalunya.

"Dues modificacions d'impostos que van enfocades a prioritzar l'ús de l'habitatge per viure-hi i també augmentar la fiscalitat a aquells que més tenen i que també puguin contribuir a la bossa comuna", ha valorat la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, després de la reunió d'aquesta tarda amb la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, el portaveu parlamentari, David Cid, i la diputada Susanna Segovia a la seu del departament per ratificar l'acord.

"El que estem fent és posar la fiscalitat al servei del dret a l'habitatge. Primer, perquè especular surti molt car. Segon, per protegir els veïns de la pirateria immobiliària que està jugant amb les nostres cases com si fossin accions de borsa en què ells sempre guanyen. I tercer, per redistribuir la riquesa i per cuidar de les nostres ciutats i pobles", ha destacat Albiach.