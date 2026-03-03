El Govern elogia la "robustesa" del mercat de treball malgrat el context internacional

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha elogiat aquest dimarts la "robustesa" del mercat de treball català malgrat el context internacional actual, informa el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat en un comunicat.
Ha reaccionat d'aquesta manera a les dades de l'atur publicades aquest dimarts, que mostren que l'atur va pujar en 2.039 persones al febrer a Catalunya (+0,63%), després de pujar un 0,61% el mes anterior, i el nombre total d'aturats es va situar en els 327.253.
"Amb la prudència que ens caracteritza, i més en aquest context internacional en què ens trobem, pensem que el nostre mercat de treball s'està comportant de manera robusta", ha valorat Ramos, acompanyat de la responsable de l'Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Redondo.
Segons el secretari de Treball, les 23.564 noves afiliacions durant el mes de febrer "són un bon indicador" que l'administració catalana creu que pot mantenir al llarg d'aquest any.
Així mateix, ha posat l'accent que Catalunya encadena més de 4 anys de reducció interanual de l'atur.