El Govern elimina els ajuts a les estacions d'esquí privades i els destina a pisos socials

LLEIDA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori de la Generalitat no publicarà la convocatòria d'ajuts a les estacions d'esquí privades i destinarà els 1,2 milions d'euros de la partida a pisos socials al Pirineu, han explicat fonts del departament a Europa Press aquest dimecres.

Els ajuts es van crear el 2020 amb la finalitat de mitigar les conseqüències de la crisi provocada per la pandèmia i es van mantenir el 2021 i el 2022 com a ajuts a la modernització de les estacions de muntanya, segons ha avançat el diari 'ARA'.

Les fonts de la Conselleria han explicat que el 32,8% dels ajuts, 1,4 milions d'euros en tres anys, s'han destinat a la modernització i millora tecnològica dels canons de neu artificial, i que la resta s'ha destinat a novetats tecnològiques o reparació de remuntadors o instal·lacions.

El Govern ha decidit incorporar els 1,2 milions a la partida de 5,1 milions que gestionarà l'Institut Català del Sòl (Incasòl) i tindran l'objectiu d'incorporar 91 habitatges socials.

Està prevista la compra de dos edificis amb 48 habitatges a la Pobla de Segur (Lleida), onze habitatges habitables a Camprodon (Girona) i la subvenció directa a l'Ajuntament de Sort (Lleida) per comprar un solar on hi ha l'estructura per construir 32 habitatges.