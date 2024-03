El Govern ha donat suport a la transformació de 270 empreses d'automoció a través d'Optima

BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de l'oficina de l'automoció Optima, ha acompanyat des de la creació a 270 empreses de l'automoció en la transformació cap a la nova indústria de la mobilitat.

Ho ha explicat el director general d'Indústria, Oriol Alcoba, durant la presentació de dos estudis elaborats per la Conselleria d'Empresa i Treball que analitzen la cadena de valor del vehicle elèctric i el vehicle autònom i connectat, informa el departament en un comunicat aquest dilluns.

El director ha explicat que a través de l'"acompanyament i suport d'Optima, aquests projectes han accedit a més de 300 milions d'euros d'ajuts provinents de fons regionals, estatals i europeus destinats a aquest sector" .

La Conselleria va posar en marxa Optima fa més de dos anys i entre les seves funcions destaca l'acompanyament a la transformació del sector de l'automoció contactant directament amb les empreses per analitzar la seva situació al mercat i gestionant els diferents instruments de suport a la intervenció industrial.

També ha treballat per anticipar les crisis sectorials "augmentant considerablement el temps d'antelació en la detecció dels riscos de tancaments per disposar de més temps per emprendre accions proactives preventives i generant coneixement a través de l'elaboració d'estudis propis".