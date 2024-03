El Govern dona per "conclosa" la seva aportació sobre la mort de la cuinera de Mas d'Enric (Tarragona)

Plaja assegura que treballaran per al "diàleg" amb els representants sindicals de presons



La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha donat per "conclosa" l'aportació del Govern sobre la mort de la cuinera de la presó de Mas d'Enric (Tarragona) presumptament a mans d'un pres, que després es va suïcidar.

"Les persones que han elaborat de manera metòdica i exhaustiva l'informe donen per concloses totes les aportacions que poden ser rellevants", ha assegurat Plaja en una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, en al·lusió a l'informe que el Govern va elaborar sobre aquest cas.

La portaveu ha sostingut que el Govern n'ha recopilat tota la informació, i ha explicat que ara seguirà la investigació policial i judicial: "No podem aportar més del que hem aportat", ha insistit.

Ha argumentat que l'executiu català va trigar uns dies a presentar l'informe perquè "els accessos als centres penitenciaris estaven condicionats per les protestes" dels funcionaris de presons.

NEGOCIACIÓ AMB ELS SINDICATS

Plaja ha afirmat que el conflicte amb els sindicats "no s'ha resolt", i ha lamentat que el Govern no s'hi ha pogut tornar a asseure a negociar des de la primera reunió que va celebrar amb ells la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà.

Ha destacat que el Govern treballarà per "aconseguir aquest diàleg" amb els representants sindicals, i ha afegit que cal que hi hagi intercanvi d'impressions, informació i punts de vista per traçar una estratègia compartida per millorar la seguretat a les presons catalanes.

"Vam dir que es prendrien totes les decisions que es pogués i que s'haguessin de prendre sense precipitació, però tampoc sense dilació", ha subratllat.