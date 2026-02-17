El Govern diu que Pané està "a disposició" del Parlament per explicar la gestió de baixes laborals

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que la consellera de Salut, Olga Pané, "està a disposició" del Parlament per explicar la proposta d'incentius introduïts per la Conselleria per millorar la gestió de les incapacitats temporals.
Ho ha dit en una roda de premsa al Palau de la Generalitat després del Consell Executiu aquest dimarts, preguntada per la petició dels grups d'ERC, els Comuns i la CUP perquè Pané doni explicacions a la cambra catalana i rectifiqui la mesura.
"Les baixes mèdiques, com fins ara i a partir d'ara també, s'han gestionat sempre amb criteris exclusivament mèdics. Això ha passat fins ara i continuarà passant amb la proposta del Departament", ha afirmat Paneque.
La portaveu ha assegurat que la proposta de Salut "el que fa és posar recursos perquè els professionals puguin desenvolupar precisament aquesta tasca, recursos per assegurar que, efectivament, la tramitació de les baixes es faci d'acord a criteris mèdics".
"Aquesta és la proposta del Departament. En qualsevol cas, si així els grups ho consideren, segur que la consellera Pané pot ampliar informacions en compareixences o en el ple de les setmana que ve", ha resolt.
ERC, els Comuns i la CUP han alertat de la pressió que aquesta mesura suposarà per als equips d'atenció primària i consideren que suposa una "vulneració de drets" dels treballadors.