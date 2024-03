El Govern diu que 5.000 presos "no han pogut sortir de les seves cel·les" i demana consens a sindicats

Constitueix un gabinet de crisi per fer seguiment de les protestes



La Generalitat ha alertat que 5.000 presos de 6 centres penitenciaris catalans "no han pogut sortir de les seves cel·les des d'ahir a la nit" i demana arribar a un consens amb els sindicats, en el marc de les protestes dels funcionaris de presons arran de la mort d'una cuinera a mans d'un intern de la presó de Mas d'Enric de Tarragona.

En un comunicat d'aquest divendres, la Conselleria de Justícia ha informat que el Govern ha constituït un gabinet de crisi, format per les Conselleries de Presidència, Justícia i Interior per fer seguiment de les protestes.

A més, ha afirmat que el Govern està en contacte amb els sindicats i ha afirmat que el fet que alguns presos no hagin pogut sortir ha pogut "generar situacions de risc, no només per als interns, sinó també per als propis treballadors penitenciaris".

Assegura que la Generalitat està seguint "amb preocupació" les mobilitzacions i considera necessari que es restableixi el normal funcionament dels centres.

"Sobretot de cara al cap de setmana perquè és quan està l'espai de comunicacions familiars", recorda el departament.

Finalment, ha demanat als sindicats que "tornin a asseure's a la taula" amb el Govern, i el departament ha recordat que continua la investigació policial i l'expedient informatiu intern per aclarir les causes de la mort.