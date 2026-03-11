El Govern detecta el primer positiu de pesta porcina africana a Barcelona

Pertany al mateix focus detectat a Sant Just Desvern
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest dimecres que el Ministeri d'Agricultura confirmarà aquest dijous un nou positiu de pesta porcina africana (PPA), el primer localitzat al terme municipal de Barcelona, per la qual cosa s'ampliaran les restriccions a Collserola.
En una atenció als mitjans després de reunir-se amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha precisat que aquesta troballa obligarà a estendre les restriccions d'accés al medi natural a tot el parc natural de Collserola, afectant un total de 18 municipis.
Ordeig ha explicat que el nou positiu pertany al mateix focus detectat recentment a Sant Just Desvern (Barcelona), però que el salt al terme municipal de la capital catalana requereix un canvi d'escala en l'estratègia de contenció.
"A partir de demà treballarem en una resolució al Departament d'Agricultura per ampliar i estendre totes les restriccions d'accés al medi natural, a tota la zona zero, i ja ho ampliarem a tot el parc natural de Collserola", ha avançat el conseller.
No obstant això, ha enviat un missatge de "calma" als residents en assegurar que es mantindrà l'accés a negocis, equipaments i parades de transport públic.
ESTRATÈGIA DE CONTENCIÓ I CAPTURES
El conseller ha defensat que aquest escenari era "esperable" per la complexitat de blindar un entorn forestal com la Floresta, per la qual cosa la Generalitat reforçarà el desplegament d'efectius i mitjans materials per augmentar les captures de senglars i buidar les zones blanques del parc.
"Estem en un moment molt important per blindar la zona. No és una solució a curt termini, però intentarem anar com més ràpid millor", ha assenyalat Ordeig.