El Govern detecta irregularitats en el 71% de les empreses inspeccionades pel Black Friday

BARCELONA, 20 des. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de l'Agència Catalana del Consum i la Direcció General de Comerç de la Conselleria d'Empresa i Treball, ha detectat "possibles incompliments de la normativa de preus" en el 71% de les empreses inspeccionades pel Black Friday, ha explicat en un comunicat aquest dimecres.

Les actuacions s'han dut a terme en 55 empreses del sector de l'electrònica de consum i d'articles per a la llar, i s'ha analitzat el preu de 440 productes que tradicionalment concentren els descomptes en aquesta data.

La "major part" dels incompliments estan relacionats amb alteracions de preus en les ofertes de productes, com no indicar de manera clara la reducció del preu o no informar del preu habitual i del preu reduït.

La inspecció de les dues entitats està analitzant les dades i en els pròxims dies "s'enviaran requeriments" a les empreses en les quals s'ha detectat incompliments de la normativa.

El Govern ha recordat que en la campanya del 2022 es van obrir 47 expedients sancionadors, 38 per infraccions en matèria de competència deslleial i nou en la normativa d'indicació de preus.