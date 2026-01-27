El Govern desvincula Rodalies de les negociacions per als pressupostos: "No hi ha alteració"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha desvinculat la situació a Rodalies d'unes eventuals negociacions amb els grups parlamentaris dels pressupostos per al 2026.
"Una cosa és una cosa, l'altra és l'altra i, per tant, no hi ha alteració en aquesta qüestió", ha dit en una roda de premsa després del consell executiu d'aquest dimarts.
Paneque ha explicat que, pel que fa a la situació a Rodalies, l'atenció de l'executiu s'ha concentrat en la recuperació del servei i que "certament, aquests dies no s'ha iniciat cap conversa", tot i que ha assenyalat que, per exemple, ERC ja ha expressat públicament que no són qüestions vinculades entre si.
El Govern manté d'aquesta manera "l'objectiu de tenir pressupostos com més aviat millor", i que la situació ferroviària constata, al seu parer, la necessitat d'uns nous comptes públics per reforçar els serveis públics en mobilitat, però també en educació, salut, entre d'altres.
Preguntada per si serà el president de la Generalitat, Salvador Illa, que continua hospitalitzat, qui iniciarà les converses, ha dit que ho farà la Conselleria d'Economia i Finances, i que el president "s'ha de concentrar" en la recuperació.
Respecte a l'estat de salut d'Illa, ha dit que està "animat i amb ganes de treballar", i que s'ha mantingut en tot moment informat dels aspectes més rellevants respecte a la crisi de mobilitat per Rodalies.