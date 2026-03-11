El Govern ha destinat 40 milions a fer front a la grip aviària, la DNC i la PPA

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha explicat aquest dimecres que el Govern ha destinat prop de 40 milions d'euros per fer front aquests últims mesos a la grip aviària, la dermatosi nodular contagiosa (DNC) i la pesta porcina africana (PPA).
En una atenció als mitjans per actualitzar l'estat de la PPA a Catalunya, amb el primer positiu detectat al terme municipal de Barcelona que obligarà a endurir les restriccions a Collserola, ha assegurat que caldrà invertir "molt més" perquè encara queden operacions d'infraestructures de tancament a executar.
Algunes d'aquestes actuacions, destinades a fer front a "unes crisis sanitàries històriques", han anat a càrrec d'Infraestructures.cat o Adif, que ja han dut a terme alguns tancaments i ho continuaran fent al llarg de les pròximes setmanes.
Finalment, el titular d'Agricultura ha apel·lat a la unitat del sector agroalimentari i a la confiança en els criteris tècnics.
"No és el conseller qui marca el ritme de les operacions, sinó els científics. Quan anem a una, tenim més garanties de sortir com més aviat millor d'aquesta situació", ha conclòs.