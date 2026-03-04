El Govern destinarà 50 milions d'euros a la millora de carreteres públiques el 2026

GOVERN DE LA GENERALITAT - Arxiu
BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat invertirà prop de 50 milions d'euros el 2026 per a la millora del ferm de més de 300 quilòmetres de carreteres propietat de la Generalitat, en el marc d'un programa d'inversió total de 250 milions fins al 2029, explica aquest dimecres en un comunicat.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que el Govern està "doblant la inversió destinada al manteniment i millores dels ferms de les carreteres de la Generalitat", amb mesures que tenen com a eixos principals la seguretat i la descarbonització.
Des del punt de vista de la seguretat vial, Paneque ha detallat que les obres permetran "garantir un estat òptim de la xarxa viària", i també millorar les condicions de seguretat i comoditat durant la conducció.
A més, aquesta inversió en les carreteres també reduirà la petjada de carboni, a través de l'ús de tècniques i materials més sostenibles que els tradicionals, amb l'objectiu de disminuir un mínim d'un 25% les emissions de diòxid de carboni.
Per destinació de la inversió, les comarques de Barcelona concentren 13,3 milions d'euros en 131 quilòmetres de carretera, les de Girona uns 10,1 milions més en 88 quilòmetres, a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran (Lleida) la inversió serà de 13,2 milions d'euros en 48 quilòmetres, mentre que a Tarragona i les Terres de l'Ebre es destinaran 6,9 milions i 5 milions, respectivament.