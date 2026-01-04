El Govern destina prop de 2 milions a formació en centres penitenciaris i de Justícia Juvenil

El conveni inclou per primera vegada un sistema de beques específic, amb una ajuda d'11 euros per dia
El Govern de la Generalitat ha destinat prop de 2 milions d'euros l'últim any per impulsar la formació ocupacional i la reinserció social de persones internes en els centres penitenciaris i els centres educatius de Justícia Juvenil, en el marc del conveni signat entre el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Centri d'Iniciatives per a la reinserció (CIRE).
Segons informa el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica en un comunicat aquest diumenge, el conveni incorpora per primera vegada un sistema de beques específic, amb una ajuda econòmica d'11 euros per dia d'assistència, per tal de reforçar l'accés a la formació professional i evitar que les persones hagin de triar entre participar en tallers industrials de producció o formar-se.
El director del CIRE, Daniel Ortiz, ha valorat positivament els resultats del conveni i ha dit que la subvenció a la formació professional dirigida als interns ha suposat un "estímul important" que celebra que es renovi per 2026.
"Això és molt positiu, ja que, d'alguna manera, suposa un reforç a la formació i, per tant, també permet revalorar el FOI, que és el mètode de treball per a la reinserció sociolaboral de les persones privades de llibertat", ha afegit.
Per la seva banda, el director del SOC, Francesc Castellana, ha dit que aquest conveni "ha marcat un abans i un després en la formació professional a les persones privades de llibertat".
FORMACIÓ OCUPACIONAL
Del total de la inversió prevista, 514.000 euros s'han destinat al sistema de beques, amb un total de 120 mòduls formatius becats.
Les ajudes es transfereixen mensualment a cada beneficiari i requereixen una assistència mínima del 75% al curs per obtenir la certificació.
La iniciativa pretén millorar les competències professionals dels interns i facilitar la seva reinserció, dirigit prioritàriament a persones internes desocupades i en situació de més vulnerabilitat, encara que un 30% de les beques es poden destinar a persones internes que ja treballen dins dels centres.