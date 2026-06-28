El Govern destina prop de 200.000 euros per respondre als brots d'ebola i còlera en RDC

Duch demana fer "tot el que es pugui" per evitar que s'estengui el brot
BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -
El Departament d'UE i Acció Exterior de la Generalitat, a través de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), ha activat una resposta d'acció humanitària enfront dels brots d'ebola i còlera a la República Democràtica del Congo (RDC) amb un pressupost de 198.626,60 euros, ha informat aquest diumenge en un comunicat.
En el marc de la convocatòria d'acció humanitària de 2025 la intervenció es canalitza mitjançant un conveni amb Metges del Món, que implementa el projecte junt amb la seva entitat social local, Médecins du Monde Belgique.
El conseller d'UE i Acció Exterior, Jaume Duch, ha destacat que "tot el que es pugui fer per evitar que el brot s'estengui és important per a la població local, però també per a la població veïna d'altres països".
Duch ha recordat que el projecte de Pressupostos per aquest 2026 contempla una partida de 4,75 milions d'euros per a l'assistència de víctimes de terratrèmols o altres catàstrofes naturals o crisis sanitàries.
PROJECTE
El projecte té com a objectiu principal contribuir a reduir la morbidtat i mortalitat associades a aquestes dues malalties i es desplegarà a la província de Kivu del Sud entre el 25 de maig i el 24 de novembre d'aquest any.
La resposta se centra a enfortir les capacitats dels centres de salut, les autoritats sanitàries i les comunitats a les zones d'Ibanda i Katana, properes al llac Kivu i exposades als brots.
A més, pretén reforçar les estructures i els actors sanitaris a Bukavu, millorar la comunicació comunitària i la detecció precoç i impulsar mesures d'aigua, sanejament i higiene.
L'actuació inclou el suport als centres de tractament del còlera i la instal·lació de 40 punts comunitaris de cloració de l'aigua.
PROP DE 5.900 CASOS DE CÒLERA A KIVU DEL SUD
A la província de Kivu del Sud s'han detectat prop de 5.900 casos de còlera entre gener i maig del 2026, amb 74 morts registrades des de finals de 2025.
Respecte a l'ebola, s'han confirmat 896 casos en la RDC fins al 17 de juny, que han causat la mort de 232 persones.
Duch ha assenyalat que "hi ha una part important de padagogía entre la població afectada" sobre les pràctiques higièniques, sanitàries i en cas de decés de familiars, per la qual cosa el projecte no se centra només a aportar material sinó que va acompanyat de campanyes de conscienciació.