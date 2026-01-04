El Govern destina 85,2 milions a reforçar la investigació, transferència i ciència oberta

BARCELONA 4 gen. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Investigació i Universitats de la Generalitat destinarà a partir d'aquest inici d'any 85,2 milions d'euros a reforçar la investigació, transferència de coneixement i ciència oberta, informa en un comunicat aquest diumenge.
D'una banda, obrirà la convocatòria d'ajudes SGR-Cat 2025, destinada a recolzar l'activitat científica dels grups de recerca del territori, amb una inversió total de 45,8 milions d'euros, gairebé el doble que en l'última edició.
Cada entitat podrà rebre fins a 90.000 euros, que podran destinar-se, entre altres, a la contractació o cofinançament d'investigadors o tècnics, a activitats de formació, publicacions i difusió científica, mobilitat, drets de propietat intel·lectual i altres despeses vinculades a l'activitat d'investigació.
Paral·lelament, en les properes setmanes s'obrirà una nova convocatòria destinada a finançar els plans estratègics de transferència de coneixement de les universitats catalanes, amb una capacitat total d'inversió de 32,5 milions d'euros.
La durada de les operacions finançades podrà ser de fins a 5 anys, amb actuacions executables entre l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2028.
Aquest reforç es completa amb una tercera actuació, amb una inversió de 6,9 milions, per la qual la institució Cerca ha arribat a un acord, recolzat pel Departament, perquè els seus centres puguin adherir-se als acords transformatius subscrits amb les principals editorials científiques internacionals.