Publicat 20/07/2026 11:25

El Govern destina 810.000 euros a ajuts per a les explotacions afectades pels incendis el 2025

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, amb els pagesos afectats
GENERALITAT

LLEIDA 20 jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha convocat ajuts per un valor de 810.000 euros per a les explotacions agràries afectades pels incendis el 2025, informa en un comunicat aquest dilluns.

En concret, es destinaran a les explotacions afectades pel foc que va afectar els municipis de Tivenys i Aldover (Tarragona) el 7 de juliol, de Granyena de Segarra (Lleida) el 21 de juny i de Sanaüja i Vilanova de l'Aguda (Lleida) l'1 de juliol.

Els beneficiaris poden demanar els ajuts entre el 18 de juliol i el 7 d'agost i han de ser els titulars de les explotacions agràries que hagin patit pèrdues de renda pels incendis.

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