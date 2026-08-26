El Govern destina 580.000 euros més a acció humanitària pels terratrèmols de Veneçuela i Colòmbia

BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, a través de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), ha acordat destinar uns 580.000 euros més a acció humanitària destinada principalment al sanejament d'aigua per donar resposta a les conseqüències dels terratrèmols de Veneçuela i Colòmbia.
En declaracions aquest dimecres, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha detallat que s'han activat dos nous convenis amb les ONG Oxfam Intermón i Acció contra la Fam per a projectes a Veneçuela, i un conveni d'emergència amb la Creu Roja per a Colòmbia.
El conseller ha explicat que l'accés a l'aigua potable és un dels problemes a atendre després dels primers dies d'emergència en aquest tipus de catàstrofes naturals, i ha assegurat que el Govern volia estar present en aquesta segona etapa "en la qual les necessitats continuen sent molt importants i moltes vegades l'ajuda internacional disminueix".
A Veneçuela, les dues intervencions se centren a recuperar l'accés a l'aigua segura, el sanejament, la promoció de la higiene i la protecció de les persones afectades, especialment persones de col·lectius vulnerables, i les actuacions s'implementaran en els estats de Falcón i La Guaira.
El conveni amb Oxfam Intermón compta amb un finançament de 184.500 euros i preveu beneficiar a unes 1.200 persones, mentre que el d'Acció contra la Fam està dotat amb 245.000 euros i arribarà a unes 2.000 persones.
A Colòmbia, el Govern ha activat el conveni d'emergència amb la Creu Roja per contribuir a les necessitats bàsiques immediates d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades pel terratrèmol del 10 d'agost, i destinarà 150.000 euros, a proposta de l'organització humanitària.
La intervenció durarà uns 6 mesos i se centrarà en els departaments de Chocó i Valle del Cauca, i consistirà en la instal·lació de sistemes de captació i emmagatzematge d'aigua de pluja, que es complementarà amb dipòsits i accessoris bàsics en llars i lliurament de lots de tractament d'aigua per a consum humà.
LA DELEGACIÓ A BOGOTÀ
El conseller ha destacat també la labor de la Delegació del Govern a Bogotà, que cobreix els països andins, que "ha estat molt activa en col·laboració amb les comunitats catalanes" durant els primers dies de la catàstrofe, donant suport a catalans que volien tornar a Catalunya o que tenien problemes de pèrdua de documentació.
La delegació també ha treballat amb ambaixades i consolats, i des de Barcelona el Govern ha estat en contacte amb les comunitats veneçolana i colombiana per donar suport psicològic i "ajudar-los a fer visible la seva pròpia solidaritat", acompanyant-los en l'enviament de material humanitari i diners a les seves famílies i comunitats afectades.