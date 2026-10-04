El Govern destina 4,9 milions del Fons Climàtic a reforçar 49 línies de bus interurbà

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha destinat 4,92 milions d'euros procedents del Fons Climàtic a reforçar i ampliar 49 línies de bus interurbà de tota Catalunya, en el marc de polítiques de foment de la mobilitat sostenible i la reducció d'emissions associades al transport privat.
En un comunicat aquest diumenge, el departament ha explicat les millores en aquestes línies s'han desplegat de manera progressiva al llarg de 2025 i durant els primers mesos de 2026.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat que la lluita contra el canvi climàtic "requereix continuar reforçant el transport públic i fer-ho cada vegada millor i més pràctic".
El Fons Climàtic és un instrument financer de la Generalitat que es nodreix d'ingressos de l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica i del 20% de la recaptació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
Paneque ha destacat que "la fiscalitat verda té una tornada directa i tangible per a la ciutadania", ja que contribueix a finançar serveis de mobilitat més eficients, accessibles i sostenibles.