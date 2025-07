El Govern destina 2,7 milions en ajuts a les confraries de pescadors i les seves federacions

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha convocat una línia d'ajuts de suport a les confraries de pescadors i les seves federacions territorials per un import de 2,7 milions d'euros per compensar despeses derivades de l'exercici de les seves funcions com a col·laboradores de l'administració.

Enguany, l'import total s'ha incrementat en 921.000 euros respecte a l'anterior, un augment amb el qual el Govern vol garantir la viabilitat econòmica d'aquestes organitzacions "davant la pèrdua d'ingressos causada per la reducció de dies de pesca que fixa la Unió Europea", informa en un comunicat aquest dimarts.

Aquest augment també preveu la bonificació del 80% de la taxa que paguen les confraries per l'ocupació del domini públic del 2024, de 571.000 euros.

Complementàriament, el Govern està tramitant un ajut directe a la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors per un import de 350.000 euros que inclou la bestreta per afavorir la participació de la federació a l'oficina de Brussel·les impulsada per l'executiu català per defensar la pesca catalana.

Entre les dues mesures aprovades, el Govern incrementa en 1,07 milions d'euros els ajuts que fins ara destinava a les confraries, per la qual cosa arriba a un total de 3,07 milions d'euros en ajuts directes el 2025.