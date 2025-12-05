El Govern destina 2,1 milions d'euros a la conservació de recursos genètics ramaders

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat destinarà 2,1 milions d'euros a ajuts a la conservació de recursos genètics ramaders, dels quals es beneficiaran 574 persones de 33 comarques.
L'ajut, que té un impacte sobre més de 65.000 caps de bestiar, s'emmarca dins el Pla estratègic de la política agrària comuna (Pepac) per al període 2023-2027 i compta amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), informa la conselleria en un comunicat d'aquest divendres.
Els objectius són mantenir la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes catalanes i preservar de la desaparició aquelles races que formen part del patrimoni genètic i cultural del territori, que constitueixen la base de les explotacions tradicionals "respectuoses amb l'entorn" i la font de productes ramaders de qualitat, però que actualment no tenen rendibilitat econòmica.