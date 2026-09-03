El Govern destina 19 milions a impulsar projectes d'economia social, solidària i cooperativisme

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha obert aquest dijous una nova convocatòria de Projectes Singulars de l'Economia Social i Solidària i el Cooperativisme, dotada amb 18,86 milions d'euros, per impulsar nous projectes empresarials, crear llocs de feina i reforçar el creixement del sector.
La convocatòria, que finalitzarà el 17 de setembre, s'adreça a projectes en diferents fases de desenvolupament, des de noves iniciatives empresarials fins a projectes consolidats que vulguin créixer, diversificar la seva activitat i generar noves oportunitats, informa en un comunicat el departament.
També dona suport a accions estratègiques per al conjunt del sector i per al desenvolupament socioeconòmic dels territoris i entre les actuacions subvencionables s'inclouen projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús i comunitats energètiques que impulsen la producció, la distribució i l'ús d'energies renovables i l'eficiència energètica.