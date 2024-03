El Govern destina 1,8 milions a incentivar la recerca i la innovació en infermeria

BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprovat aquest dimarts una nova convocatòria d'ajuts per un valor d'1,8 milions d'euros per a centres d'investigació en l'àmbit de la salut per incentivar la recerca i la innovació del personal d'infermeria.

El Govern ha acordat autoritzar la Conselleria de Salut per oferir subvencions per al finançament de contractes d'intensificació del personal d'infermeria, amb càrrec als pressupostos d'exercicis futurs fins al 2027, de manera que hi destinaran 630.000 euros aquest any, 810.000 el 2025 i 360.000 el 2027, ha informat la Generalitat després del Consell Executiu.

L'objectiu és fomentar que les infermeres dediquin la seva jornada laboral a la recerca durant dos anys garantint que les seves tasques assistencials queden cobertes mitjançant la contractació de substituts.

La mesura s'emmarca en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 2022-2027 i pretén incrementar la "massa crítica de professionals que fan activitats de recerca", a més de desenvolupar millores en aspectes com els processos assistencials i l'accessibilitat.

Les actuacions que regula aquesta convocatòria busquen avançar cap a un "escenari d'avantguarda" en què les infermeres actuïn com a professionals fonamentals i contribueixin al benestar social i a la sostenibilitat del sistema de salut.