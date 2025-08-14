El Govern destina 1,5 milions per al control de la fauna cinegética en els cultius

Preveu facilitar la compra d'amplificadors de llum i munició i la contractació de serveis privats
BARCELONA, 14 ago. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha publicat les bases per regular les línies d'ajudes per finançar la instal·lació de mesures de protecció davant la fauna cinegètica als cultius catalans.
D'aquesta forma, pretén facilitar la compra d'amplificadors de llum per a la caça nocturna i munició i la contractació de serveis privats per al control de les espècies cinegètiques per part dels titulars d'explotacions agràries afectats per aquesta causa, informa la Conselleria en un comunicat aquest dijous.
També es proposa complementar les accions realitzades directament amb mitjans públics pel personal del Departament i pels agents del cos d'Agents Rurals del Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat.
L'anunci arriba un dia després de les mobilitzacions del sindicat Unió de Pagesos a Girona i La Seu d'Urgell (Lleida) per reclamar el control poblacional de la fauna cinegètica al territori.
La coordinadora nacional, Raquel Serrat, va criticar el Govern per la seva "cessió" davant de les pressions dels caçadors, que considera que van en detriment d'una gestió eficaç de la fauna salvatge al territori per no permetre que els camperols, textualment, puguin defensar les seves terres.
LÍNIES D'AJUDES
La primera línia d'ajudes, de fins al 80% i amb un màxim de 20.000 euros per persona beneficiària, està destinada a la compra de protectors per a arbres fruiters, xarxes i tancaments perimetrals i fils elèctrics, així com les despeses d'instal·lació que poden comportar a les explotacions agràries.
Una segona, de fins al 50% i amb un màxim de 2.000 euros per persona beneficiària, contempla facilitar l'adquisició de dispositius de visió tèrmica i nocturna (amplificadors de llum).
Hi ha una tercera ajuda, centrada en la compra de munició del calibre 12 per al control exclusivament del conill, de fins al 75% per a munició sense plom i de fins al 50% per a munició amb plom, amb un màxim de 1.000 euros per persona beneficiària.
Finalment, la quarta línia d'ajudes, de fins al 80% i amb un màxim de 50.000 euros per persona beneficiària, està orientada a la contractació d'empreses i professionals que realitzin serveis de control de les espècies cinegètiques, habilitant els guàrdies rurals també com a guàrdies de caça.
En aquest cas, també s'inclouen els serveis de professionals i empreses relacionats amb el control de fauna mitjançant la captura d'exemplars sota el règim d'autorització excepcional i que actualment presten servei a zones urbanes amb la captura de senglars i de coloms urbans i d'espècies exòtiques.
PLANS DE CONTROL POBLACIONAL
Fins ara, s'han aprovat el pla de control de conills a les comarques de Lleida i el pla de control de la població del senglar en Rocacorba (Girona).
En aquest sentit, el Departament ha destacat que durant el mes de setembre està previst aprovar dos plans de control més a les comarques de l'Alt Pirineu (Lleida) i a Terres de l'Ebre (Tarragona) per reduir el risc de transmissió de la tuberculosi a la ramaderia extensiva.
Aquests dos plans se centraran en les poblacions de senglar d'aquest àmbit geogràfic i també en àrees privades de caça que hagin estat incloses en resolucions de modificacions de períodes hàbils de caça de l'espècie corresponent per a danys als cultius en els últims anys.