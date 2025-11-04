El Govern destaca que l'augment de l'atur és "el més baix" des de l'octubre del 2006

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha destacat aquest dimarts que l'increment de l'atur a Catalunya en 2.423 persones a l'octubre (+0,75%) respecte al setembre és "el més baix" des del mateix mes del 2006.
"Malgrat que els últims mesos l'economia catalana va a bon ritme i les dades d'atur són favorables, la xifra d'aquest octubre, mes en el qual habitualment hi ha repunts, és l'increment més baix des de l'octubre del 2006", ha subratllat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.
Segons Paneque, això confirma "el bon ritme de l'economia catalana" sense perdre de vista el recorregut que hi ha de millora i els deures que tenen pendents perquè el creixement econòmic es pugui repartir de la millor manera en totes les capes de la societat.