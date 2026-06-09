El Govern destaca l'aposta per la pau del Papa malgrat les "diferències" en l'avortament o l'eutanàsia

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacat l'aposta del papa Lleó XIV per la pau, l'acollida i la cohesió, valors que el Govern comparteix, malgrat tenir "diferències" en qüestions com el dret a l'avortament o l'eutanàsia.
"Hi ha algunes qüestions que no són coincidents", ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts mentre arribava el pontífex a Catalunya, i ha afegit que en aquests àmbits es veu la diferència entre una institució religiosa i l'executiu.
Ha defensat que la visita del Papa servirà perquè Catalunya projecti que és "una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensa els valors de la pau".
Respecte a les crítiques per la visita, ha respost que diferents parts de la societat catalana interpreten de manera diferent l'estada del pontífex a Catalunya: "Poden veure la visita d'un cap d'estat, poden veure la visita d'un lideratge moral, poden veure la d'un lideratge religiós, els que siguin creients. Però, en qualsevol cas, el Govern ho veiem com una oportunitat".
A més a més, ha destacat que la visita també és amb motiu de la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona, la qual subratlla "valors arquitectònics molt importants per a Catalunya".
Ha concretat que la Generalitat ha destinat 2 milions d'euros a la visita, però que no són "recursos que venen directament de la butxaca dels catalans", perquè s'han fet servir recursos de la taxa turística.