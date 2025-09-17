El Govern desplega un programa per visibilitzar productes agroalimentaris als EUA

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, mitjançant Prodeca, empresa pública promotora dels productes agroalimentaris catalans, desplegarà durant el pròxim trimestre un programa estratègic de promoció als Estats Units.
La iniciativa té l'objectiu d'enfortir la presència i la competitivitat dels aliments i begudes catalans en aquest mercat "clau", informa la Conselleria en un comunicat aquest dimecres.
El calendari del mes de setembre inclou la segona edició del Catalan Food Show Miami, aquest dimecres, les sessions en escoles de cuina de Houston (Texas) i Albany (Nova York) del programa Catalan Food Masterclass que organitza Prodeca al país nord-americà.
La participació en el congrés del Culinary Institute of America, Worlds of Flavors, del 5 al 7 de novembre, i els esdeveniments de màrqueting Catalan Food Christmas Tasting a Houston i Nova York al desembre tancaran un programa orientat a millorar el valor de productes catalans com el vi.
Aquestes accions responen a l'estratègia d'internacionalització del sector agroalimentari català i de continuïtat de la seva presència en un mercat considerat "estratègic" pel Govern, per la seva dimensió i per ser el primer importador agroalimentari i el segon consumidor d'aliments a nivell mundial.