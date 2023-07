El Govern desenvolupa un pla estratègic sobre la seva Acció Exterior que preveu noves delegacions

Planteja avançar en la seva presència institucional a l'Àsia Meridional, al Sud-est Asiàtic i a l'Àfrica Oriental



BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Acció Exterior i UE, Meritxell Serret, ha anunciat aquest dimecres que la seva conselleria ha promogut un pla estratègic 2023-2026 per definir l'estratègia de desenvolupament de la xarxa de delegacions del Govern a l'exterior, que inclou l'obertura de noves delegacions per cobrir les zones d'Àsia Meridional, Sud-est Asiàtic i Àfrica Oriental.

El pla es fixa com a objectius la consolidació de la xarxa per fer-la "plenament operativa"; reforçar l'estructura de les delegacions i ampliar la xarxa, també amb la creació de noves delegacions i figures com els enviats especials, ha detallat la Conselleria en un comunicat.

"No ens arronsarem mai davant les forces reaccionàries que posen en el punt de mira l'acció exterior", ha advertit la consellera en unes declaracions als mitjans a Roma.

En concret, el Govern preveu crear noves delegacions per avançar en la seva presència institucional a l'Àsia Meridional, al Sud-est asiàtic i a l'Àfrica Oriental, i impulsar el reforç d'àrees estratègiques ja cobertes, com els Estats Units i la UE.

Així, està previst designar un enviat especial a Irlanda --on s'obrirà una nova delegació quan es consideri necessari-- i una altra al Quebec, i es preveu posar en funcionament la nova Delegació als Estats Andins, amb seu a Bogotà i que la Generalitat va acordar crear al juny.

El Govern compta amb 21 delegacions a l'exterior que donen cobertura a 72 països, i "cap territori amb les característiques de Catalunya disposa d'una xarxa de representació institucional comparable", segons la Conselleria.

Serret ha destacat que la xarxa s'ha doblat els últims cinc anys i després de l'aplicació de l'article 155: després d'aquesta fase d'expansió, la prioritat del Departament és enfortir i consolidar la xarxa, dotant-la dels recursos i eines per maximitzar-ne les capacitats.