El Govern descarta presentar els pressupostos del 2024 sense acord mentre continuï la negociació

Confia pactar-los: "Encara tenim unes setmanes per arribar i aconseguir aquest acord"



BARCELONA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha assegurat que el Govern no es planteja presentar els pressupostos del 2024 al Consell Executiu sense acord amb els grups mentre continuï la negociació.

Així s'ha pronunciat aquest dimarts en una roda de premsa al costat de la consellera d'Educació, Anna Simó, després de la reunió del Consell Executiu, en què ha assegurat que mentre hi hagi un escenari de negociacions "no és mai una bona sortida" presentar els comptes sense acord.

"Avui és una opció, que és possible, que és factible i que pot existir, però mentre hi hagi opcions reals de tirar endavant els pressupostos amb acord, ens esperarem", ha afirmat Plaja preguntada per la possibilitat de presentar els comptes sense acord.

La portaveu de l'executiu català s'ha mostrat convençuda que hi haurà pressupostos el 2024, tot i que ha reconegut que "no té sentit que duri mesos" la negociació.

"Però encara tenim unes setmanes per arribar i aconseguir aquest acord", ha explicat Plaja, que ha desitjat que hi hagi un pacte com més aviat millor, ja que si es prorroguen els comptes del 2023 es perdran 24.000 milions d'euros, ha detallat.

Ha insistit que el Govern continua negociant amb els grups i que les converses "poden arribar a bon port", i ha afegit que el Govern ho té tot llest perquè es puguin aprovar els comptes i que no es posa un límit temporal per aconseguir-ho.