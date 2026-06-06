El Govern demana a Visby (Suècia) mantenir el pes de les regions en els fons europeus

BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha participat aquest dijous en la reunió de la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes (CRPM) a Visby (Suècia), reclamant que els governs regionals mantinguin la seva "capacitat d'influència" al proper pressupost de la Unió Europea, informa un comunicat aquest dissabte.
El secretari d'Assumptes Europeus, Agustí Fernández de Losada, qui ha assistit a la trobada en substitució del conseller Jaume Duch, ha afirmat que "no és possible avançar cap a una Europa més efectiva i cohesionada en el sentit d'un paper estructural de les regions tant en la política interna com en la projecció exterior".
La Generalitat ha centrat les seves intervencions en la negociació del futur Marc Financer Plurianual, on ha exigit garantir "una política de cohesió sòlida que no retalli les partides destinades al desenvolupament territorial i que potenciï el rol de les autonomies".
El fòrum també s'ha utilitzat per debatre estratègies conjuntes sobre seguretat energètica, servint a més per preparar la declaració final de l'assemblea general de la CRPM que se celebrarà a Stavenger (Noruega) el proper mes de novembre.
Durant l'esdeveniment, el director de Gestió de Mitjà de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Antoni Munné, ha intervingut en un seminari per avaluar el primer any de vigència de l'Estratègia de Resiliència de l'Aigua de la UE.