El Govern demana al PSC "més contactes" sobre els pressupostos després de reunir-se aquest dimecres

L'executiu català vol abordar els comptes del 2024 mentre que el PSC li demana complir abans amb els del 2023



BARCELONA, 10 gen. (EUROPA PRESS) -

El Govern vol mantenir "més contactes" amb el PSC per abordar els pressupostos de la Generalitat del 2024, després de la reunió que han mantingut aquest dimecres al Palau de la Generalitat, segons han informat fonts de l'executiu català a Europa Press.

A la reunió d'aquest dimecres hi han assistit, per part del Govern, la secretària general del Departament de Presidència, Núria Cuenca; el director general de Coordinació Interdepartamental, Marc Ramentol, i el secretari general d'Economia, Josep Maria Aguirre.

Per part del PSC hi han participat la portaveu parlamentària Alícia Romero i els diputats Jordi Terrades i Jordi Riba.

Des que es va agendar aquesta trobada, l'executiu català ha sostingut que volia "anar per feina" amb els comptes d'aquest any, mentre que els socialistes han insistit que el seu objectiu és que el Govern compleixi amb els pactes assolits per als comptes del 2023.

En aquest sentit, el PSC ha reiterat durant les últimes setmanes que no entraran a negociar els comptes del 2024 fins que tinguin el compromís que el que van negociar per als del 2023 s'ha complert.