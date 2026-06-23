El Govern demana "prudència" i recorda la prohibició de fer fogueres no permeses

Paneque avisa que s'actuarà amb "contundència" davant activitats no autoritzades
BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori de la Generalitat i portaveu del Govern, Sívia Paneque, ha demanat "prudència" i sentit comú davant les activitats a l'exterior per la revetlla de Sant Joan pel risc d'incendi a Catalunya i ha recordat que les fogueres i els petards són prohibits a les zones no autoritzades.
En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts ha dit que cal tenir "especial cura" en la celebració de Sant Joan per la combinació d'altes temperatures i baixa humitat que fan que el perill d'incendi sigui molt alt.
Ha afirmat que s'actuarà amb "contundència" contra les fogueres no autoritzades i l'ús de petards fora les àrees permeses perquè les conseqüències, diu, poden ser molt greus, i per tant s'aplicaran sancions fins on permeti el marc normatiu.
La consellera ha assegurat que es viu un escenari agreujat per l'escalfament global, en què els incendis anomenats de sisena generació són més intensos i queden fora l'abast dels mitjans d'extinció, per la qual cosa la vigilància i el sentit comú són "eines d'altíssim valor".
Així, ha insistit a demanar precaució a la ciutadania, ja que les fogueres i els focs suposen un element de risc i ha recordat les prohibicions en vigor contra les fogueres en espais oberts, la crema agrícola i forestal, l'ús de maquinària que generi espurnes i l'ús de pirotècnia en espais no autoritzats.
Ha explicat que les fogueres i el llançament de pirotècnia no es poden fer en un radi de menys de 400 metres respecte a la massa forestal, i ha dit que és possible que en les pròximes hores es traslladin algunes fogueres previstes, amb un total de 61 que no han estat autoritzades, tot i que ha matisat que és una xifra viva.
PREVENCIÓ D'INCENDIS
Preguntada per les tasques dutes a terme per a la prevenció d'incendis ha explicat que s'ha fet un seguiment de les franges de protecció dels nuclis urbans en relació amb les masses boscoses i que, respecte a l'any passat, han incorporat les "franges de confinament" per trencar la continuïtat de la massa forestal.
"La millora respecte a altres anys són aquestes franges de confinament", ha afegit, i ha dit que n'han marcat 5 com a prioritàries on s'està començant a implementar.